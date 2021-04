Funkcje Systemu Cloud Academy

Platforma, która umożliwia działanie Uniwersytetu Wirtualnej Edukacji to innowacyjne rozwiązanie, wyróżniające się komfortem użytkowania i intuicyjnością. Wykorzystywana jest do zarządzania uczelniami online, a także realizowania innych wirtualnych form kształcenia. Jakie funkcje Systemu Cloud Academy decydują o jego użyteczności? Wyjaśniamy krok po kroku.

Charakterystyka Cloud Academy

Nowatorki system edukacji online wymaga dostosowanych narzędzi, dzięki którym proces ten jest efektywny i wygodny zarówno dla osób uczących, jak i studentów. System Cloud Academy wyróżnia się zestawem cech, dzięki któremu rewelacyjnie sprawdza się on w tej roli. Wymienić należy nowoczesność i nowatorską architekturę systemu, jej kompleksowość, funkcjonalność, zintegrowanie z innymi systemami, a także spójny graficznie projekt zwany Material Design. Dzieli się na strefę studenta i wykładowcy, przy czym każda z nich dostosowana jest pod zestaw zadań, jakim ma służyć.

Najważniejsze funkcje Systemu Cloud Academy

Platforma Cloud Academy potrafi działać zarówno jako samodzielne narzędzie, jak i część systemu, z którego korzysta dana uczelnia, zwiększając ich funkcjonalność. Obejmuje aż dziewięć modułów:

Wirtualny Dziekanat

Strefa Studenta

Strefa Wykładowcy

Strefa Mobilna

Multitransmisja zajęć

Strefa projektów

Finanse

Kadry

Strefa Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza

Najważniejsze funkcje Systemu Cloud Academy to kompleksowy system rekrutacji i elektronicznego obiegu dokumentów, wirtualny dziekanat, system ERP do zarządzania zasobami edukacyjnymi oraz intuicyjna aplikacja mobilna. Wszystko to składa się na kompletny system, umożliwiający sprawną i wygodną naukę online.